رفض دفع الزكاة.. "داعش" يستهدف صهريج نفط في دير الزور

شفق نيوز- دمشق

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم السبت، باستهداف خلايا تنظيم "داعش" صهريجا لنقل النفط بعبوة ناسفة بريف دير الزور الشرقي، بعد رفض مالكه دفع "الزكاة" التي فرضها التنظيم.

وبحسب بيان أصدره المرصد، فإن "الانفجار أدى إلى إصابة مدنيين بجروح متفاوتة، بالإضافة إلى وقوع خسائر مادية في الصهريج المستهدف، في حين لاذ المنفذون بالفرار".

وكانت وسائل إعلام سورية، أفادت منتصف تموز/ يوليو الماضي، بتعرض حافلة تقل 8 أشخاص للاختطاف أثناء قدومها من أشرفية صحنايا باتجاه محافظة السويداء، يأتي هذا في وقت استقدمت قوات "التحالف الدولي" تعزيزات عسكرية لقاعدة الشدادي بريف الحسكة الجنوبي.

أحصى المرصد السوري 171 عملية قامت بها خلايا داعش ضمن مناطق نفوذ "الإدارة الذاتية" منذ مطلع العام 2025، تمت عبر هجمات مسلحة واستهدافات وتفجيرات.