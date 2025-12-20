رغم وقف إطلاق النار.. إسرائيل تقصف وسط وشرق غزة بالمدفعية

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أفاد موقع العربية الحدث، يوم السبت، بأن الجيش الإسرائيلي نفذ قصفاً مدفعيا استهدف شرق مخيم المغازي وسط غزة على الرغم من اتفاق وقف إطلاق.

وأضاف أن القوات الإسرائيلية قصفت بشكل عنيف حي الزيتون شرقي مدينة غزة، ونفذت عمليات نسف في المنطقة، كما طال القصف مناطق بمدينة رفح جنوبي القطاع.

وكان خمسة فلسطينيين قتلوا أمس في هجوم إسرائيلي على مدرسة تؤوي نازحين في حي التفاح شرق مدينة غزة.

فيما أكد الدفاع المدني الفلسطيني أن معظم القتلى من الأطفال، بالإضافة إلى العديد من الجرحى الذين نقلوا إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

ومنذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع الفلسطيني المدمر يوم العاشر من أكتوبر الماضي، شنت إسرائيل العديد من الهجمات، زاعمة أنها تستهدف مواقع أو عناصر لحماس.

فيما أعلنت السلطات المحلية في غزة مقتل 400 فلسطيني منذ بدء ‌وقف إطلاق النار⁠.