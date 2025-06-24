رغم إعلان وقف إطلاق النار.. إسرائيل تعترض صاروخين إيرانييين

شفق نيوز/ أفادت القناة 12 الإسرائيلية، يوم الثلاثاء، بأن الدفاعات الجوية تصدت لصاروخين إيرانيين استهداف شمال إسرائيل، فيما أعلن الإسعاف الإسرائيلي بإصابة رجل واحد أثناء توجهه إلى الملاجئ.

وذكرت القناة أن صاروخين أطلقا من إيران على شمال إسرائيل إلا أن الدفاعات الجوية تمكنت من اعتراضهما.

فيما قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إنها رصدت صاروخاً واحداً انطلق من إيران باتجاه شمال إسرائيل.

بدوره قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، إن "طهران سوف تهتز".

بدورها نقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" عن الإسعاف الاسرائيلي تأكيده أن لم يتم تسجيل أي إصابات باستثناء رجل تعرض لإصابة أثناء توجهه إلى الملجأ.

فيما أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية أن بإمكان الإسرائيليين الخروج من الملاجئ.

يأتي ذلك بعد نحو ثلاث ساعات من دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، الذي كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن عنه في وقت متأخرة من ليلة أمس الاثنين.