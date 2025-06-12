رغم إعلان واشنطن تقليص قواتها.. التحالف الدولي يعزز قواعده شمال شرق سوريا

شفق نيوز/ أفاد مراسلنا في سوريا، يوم الخميس، بأن قوات التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" استقدمت خلال اليومين الماضيين تعزيزات عسكرية ولوجستية واسعة إلى قواعدها المنتشرة في شمال شرق سوريا.

وأوضح مراسل وكالة شفق نيوز، أن أكثر من 100 شاحنة محملة بمعدات عسكرية ومواد لوجستية عبرت من العراق عبر منفذ الوليد الحدودي، متجهة إلى قواعد التحالف في محافظة الحسكة، شملت آليات عسكرية، ومواد لوجستية مثل الوقود والمياه والمواد الغذائية، إضافة إلى شاحنات مغلقة يُعتقد أنها تحمل أسلحة وذخائر.

وبحسب مراسلنا، فقد توجهت الشاحنات إلى قواعد التحالف في كل من خراب الجير، قسرك، والشدادي بريف الحسكة.

وتأتي هذه التحركات في وقت أعلنت فيه واشنطن مؤخراً عن تقليص عدد قواتها في سوريا وإغلاق ثلاث قواعد عسكرية على الأقل، إلا أن التعزيزات تشير إلى استمرار التحالف بتمركزه في المنطقة.

من جهته، قال مصدر في قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، لوكالة شفق نيوز، إن القوات الأمريكية ما تزال متمركزة في قواعدها ضمن المناطق الكوردية شمال شرق سوريا، مؤكداً أن عمليات تزويدها بالمعدات العسكرية واللوجستية مستمرة بشكل أسبوعي.

وأضاف المصدر أن التحالف الدولي، وبالتنسيق مع "قسد"، يواصل مراقبة تحركات خلايا تنظيم "داعش" لمنع استغلال الأوضاع الراهنة في إعادة تنظيم صفوفه أو تنفيذ عمليات إرهابية في سوريا.

وفي سياق متصل، أعلنت "قسد" يوم أمس الأربعاء، تنفيذ عملية أمنية نوعية بالتعاون مع قوات التحالف الدولي في بلدة المنصورة غرب الرقة، استهدفت تفكيك خلية تابعة لتنظيم "داعش".

وأوضحت "قسد" في بيان رسمي ورد لوكالة شفق نيوز، أن العملية جاءت بعد متابعة دقيقة لتحركات الخلية، وأسفرت عن إلقاء القبض على عنصرين بارزين من التنظيم، هما "عبد الستار عبد الفتاح المحمد" الملقب بـ"أبي أميرة"، وشقيقه "محمد عبد الفتاح المحمد" الملقب بـ"أبي البراء"، وهما من أبناء مدينة المنصورة.

وذكر البيان أن المعتقلين كانا يعملان في مجال تصنيع المفخخات والعبوات الناسفة داخل ورشة خراطة مخصصة لإنتاج كواتم الصوت والمتفجرات.

وأكدت "قسد" التزامها بمواصلة العمليات الأمنية ضد تنظيم "داعش"، مشددة على أن محاولات التنظيم استغلال حالة الفوضى السائدة في البلاد لن تمر دون مواجهة حاسمة، لحماية المدنيين والمؤسسات الخدمية في المنطقة.