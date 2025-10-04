رغم إعلان نتنياهو وقف القتال.. الجيش الإسرائيلي يقصف غزة ويقتل العشرات

شفق نيوز- غزة

أفاد الدفاع المدني في غزة، يوم السبت، بشن إسرائيل عشرات الضربات الجوية على مدينة غزة خلال الليل رغم إصدار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تعليمات لقواته بوقف عملية احتلال المدينة، استجابة لدعوة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى وقف إطلاق النار فوراً.

وقال الناطق باسم الدفاع المدني محمود بصل لوكالة فرانس برس: "ليلة عنيفة جدا نفذ خلالها الاحتلال عشرات الغارات والقصف المدفعي على مدينة غزة وبعض المناطق في القطاع رغم دعوة الرئيس ترامب لوقف القصف"، مشيرا إلى أن "الاحتلال دمر أكثر من 20 منزلا ومبنى في غزة الليلة الماضية".

كما أصدر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي تحذيراً إلى سكان مدينة غزة من أنها "منطقة قتال خطرة"، مطالباً إياهم بعدم العودة إليها.

في السياق، قتل 18 مدنياً وأصيب عدد آخر، جراء غارات إسرائيلية متفرقة في مناطق مختلفة من مدينة غزة ومدينة خان يونس.

وأفادت مصادر طبية، بأن مجمع ناصر الطبي استقبل جثماني طفلين وعدداً من المصابين إثر قصف بطائرة مسيرة على خيمة نازحين في مواصي خان يونس.

وفي حي التفاح شمال شرقي غزة، أعلن مصدر في المستشفى المعمداني عن مقتل 4 مدنيين وإصابة آخرين جراء قصف إسرائيلي، فيما أكدت مصادر في مستشفيات غزة مقتل 7 أشخاص منذ فجر اليوم بنيران الجيش الإسرائيلي في مناطق متفرقة من المدينة.

كما أفاد مصدر في مستشفى الشفاء بانتشال جثامين 5 أشخاص إثر غارة إسرائيلية ليلة أمس على منزل غربي غزة، فيما تعرض حي النصر لغارة مسيرة أسفرت عن وقوع مصابين حسب مصدر في الإسعاف والطوارئ.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق من اليوم السبت، أن رئيس الأركان وجّه بناءً على تعليمات المستوى السياسي، بالاستعداد لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب الخاصة بإطلاق سراح الرهائن.

وكان ترمب قد طلب، مساء أمس الجمعة، من إسرائيل التوقف الفوري عن قصف غزة، بعد إعلان حركة حماس موافقتها على الإفراج عن جميع الأسرى المحتجزين في القطاع بموجب خطته الرامية لإنهاء الحرب.

وأعرب الرئيس الأميركي عن شكره لعدد من الدول بينها قطر، تركيا، السعودية، مصر والأردن لدورها في بلورة خطته، واصفاً اليوم بـ"اللحظة الخاصة وغير المسبوقة".

من جانبها، أكدت حركة حماس أنها سلمت الوسطاء ردها على خطة ترمب، معلنةً موافقتها على الإفراج عن جميع الأسرى أحياء وجثامين وفق صيغة التبادل المقترحة، وتسليم إدارة غزة إلى هيئة من "المستقلين"، لكنها شددت على ضرورة التفاوض حول قضايا مرتبطة بـ"مستقبل القطاع".

وفي منشور له عبر "تروث سوشيال"، قال ترمب، إن "بيان حماس يشير إلى استعدادها لسلام دائم"، داعياً إسرائيل إلى "وقف القصف لإتاحة المجال أمام إخراج الرهائن بأمان وسرعة"، فيما وصفت الحركة تصريحاته بأنها "مشجعة وأكدت استعدادها لبدء التفاوض فوراً لإنهاء الحرب".

وكانت المتحدثة باسم الرئاسة الأميركية كارولاين ليفيت قد قالت على منصة إكس "في أروقة المكتب البيضوي، يرد الرئيس ترمب على قبول حركة حماس بخطته للسلام" التي تحظى بدعم إسرائيل، مرفقة ذلك بصورة للرئيس الأميركي جالسا الى مكتبه، محاطا بأجهزة تصوير وصوت.