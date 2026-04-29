رغم إعلان طهران.. بيانات شحن تنفي خرق النفط الإيراني للحصار

شفق نيوز- واشنطن

كشفت بيانات شحن نقلتها صحيفة "وول ستريت جورنال"، يوم الأربعاء، عن عدم وجود مؤشرات تؤكد وصول أي شحنة نفط إيرانية إلى الأسواق الخارجية.

ونقلت الصحيفة عن شركة Kpler المتخصصة ببيانات الطاقة والشحن، قولها إن "إيران تواجه صعوبات متزايدة في تصدير النفط والسلع التي تمثل الجزء الأكبر من إيراداتها، في ظل تشديد القيود على حركة الشحن المرتبطة بها.

وأضافت: "لا توجد مؤشرات على تمكن أي شحنة نفط إيرانية من خرق الحصار والوصول إلى عملاء في الصين أو دول أخرى حتى الآن".

وكانت وكالة "فارس"، أفادت أمس الثلاثاء، بأن 52 سفينة إيرانية كسرت الحصار الأميركي المفروض على سواحل البلاد خلال 72 ساعة فقط.

فيما أعلنت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، أن قواتها تواصل تنفيذ عملياتها في مختلف أنحاء الشرق الأوسط، مؤكدة استمرار فرض الحصار على إيران.