رغم إعلان ترامب للهدنة.. الحوثيون يلوحون باستئناف الهجمات ضد اسرائيل

شفق نيوز/ هددت جماعة الحوثي اليمنية، مساء اليوم الثلاثاء، باستئناف الهجمات ضد اسرائيل، وذلك بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اتفاق لوقف الهجمات الأمريكية على اليمن.

وقال القيادي الحوثي مهدي المشاط لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، إن "الحركة ستواصل هجماتها دعماً لغزة، ومن الآن وصاعداً، الزموا الملاجئ (مخاطباً الإسرائيليين)، أو غادروا إلى أوطانكم فوراً، فلن يكون بمقدور حكومتكم الفاشلة حمايتكم بعد اليوم"، على حد تعبيره.

وتابع "أي عدوانٍ لن يثني اليمن عن قراره المحق في مساندة الأشقاء في فلسطين، حتى يتوقف العدوان ويرفع الحصار الظالم عن قطاع غزة".

وأعلن وزير خارجية سلطنة عمان بدر البوسعيدي في وقت سابق، أن اليمن والولايات المتحدة توصلتا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، وذلك بعيد إعلان دونالد ترامب وقف الضربات الأمريكية.

وقبل ذلك، نفى قائد عسكري "حوثي" رفيع المستوى، مساء اليوم الثلاثاء، تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن أعلان جماعة "أنصار الله" الحوثيين وقف الهجمات على السفن و"الاستسلام" للولايات المتحدة.

وقال مساعد مدير دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة اليمنية في العاصمة صنعاء، العميد الركن عابد محمد الثور، في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن تصريحات ترامب "غير صحيحة وليس لدينا أي قناة للتفاوض أو التحاور".

وأضاف "وما يشاع بأننا أبلغنا الأمريكان أننا نريد إيقاف الحرب فهذا كذب وترامب يحاول أن يقلل من قدرة اليمن العسكرية، وأن الضربات الإسرائيلية والأمريكية قد أخافتنا".