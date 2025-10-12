رغم دعوة ترمب.. إيران ترفض المشاركة في قمة شرم الشيخ حول غزة

شفق نيوز- طهران

أفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية، يوم الأحد، بأن إيران لن تشارك في قمة شرم الشیخ المصرية الخاصة بمراسم التوقيع على اتفاق لوقف الحرب في قطاع غزة.

ونقلت الوكالة عن مصدر إيراني مطلع، أن "طهران لن تشارك في قمة شرم الشیخ في مصر رغم دعوتها".

وتستضیف مصر قمة دولیة بشأن مستقبل قطاع غزة بعد التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار بین إسرائيل، وحرکة حماس، حیث من المقرر أن تنعقد یوم غد الإثنین المقبل في شرم الشیخ بمشارکة قادة أکثر من 20 دولة.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، كشفت في وقت سابق من اليوم الأحد، أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب وسع قائمة الدول التي تمت دعوتها للمشاركة في "قمة شرم الشيخ للسلام" التي تستضيفها مصر، لتتضمن إيران، في ظل غياب إسرائيل عن القمة.

وذكرت الرئاسة المصریة فی بیان، مساء أمس السبت، إن "قمة دولیة ستعقد تحت عنوان شرم الشیخ للسلام الإثنين الموافق 13 تشرين الأول/ أکتوبر برئاسة مشترکة بین الرئیس عبد الفتاح السیسی والرئیس الأمیرکی دونالد ترمب”.

وأشار البیان إلى "مشارکة قادة أکثر من عشرین دولة” في القمة التی تهدف إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة".