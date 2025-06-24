رغم توقف الحرب.. لا قرار بإعادة فتح المجال الجوي الإيراني

شفق نيوز/ أفادت وكالة "رويترز" عن مسؤول إيراني، مساء الثلاثاء، بأن المجال الجوي الإيراني لم يُفتح بعد ولم يُتخذ قرار بعد في هذا الصدد.

كما ذكر موقع "نادي الصحفيين الشبان" الإيراني، نقلاً عن المتحدث باسم وزارة الطرق والتنمية الحضرية، أن "إيران لم تُعد فتح مجالها الجوي بعد".

ووفق وسائل إعلام محلية، من المقرر أن تبقي إيران مجالها الجوي مغلقاً حتى غد الأربعاء.

وأوضح المتحدث أنه لم يُتخذ أي قرار في هذا الشأن. يأتي هذا النفي بعد أن ذكر موقع (فلايت رادار24) لتتبع الرحلات الجوية، اليوم الثلاثاء، أن المجال الجوي الإيراني مفتوح للرحلات الدولية القادمة والمغادرة من طهران بموافقة مسبقة.

من جهتها، أعادت إسرائيل صباح الثلاثاء، فتح المجال الجوي بعد إغلاق استمر 3 ساعات، عقب موجات من الصواريخ أُطلقت من إيران.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت إدارة الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية، استئناف جدول رحلاتها المنتظمة إلى مختلف الوجهات التي يخدمها الناقل الوطني عبر مطاري بغداد والبصرة الدوليين، وذلك اعتباراً من يوم غد الأربعاء، بعد انتفاء الخطورة الأمنية للطيران.

وكانت حكومة إقليم كوردستان، قد أعلنت، الثلاثاء، استئناف الرحلات الجوية في مطار أربيل بعد اغلاقها خلال ايام الحرب التي نشبت بين ايران واسرائيل.

كما أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السوري، اليوم الثلاثاء، إعادة افتتاح المجال الجوي أمام حركة الملاحة الجوية، ليعود إلى حالته الطبيعية اعتباراً من الساعة 10:00 صباحاً، بعد إغلاق مؤقت استمر منذ 18 حزيران/ يونيو 2025.

وأعلنت مصر للطيران عن استئناف تشغيل الرحلات الجوية إلى دول الخليج التي تأثرت مؤقتًا خلال الفترة الماضية، مع بدء إعادة فتح عدد من المجالات الجوية تدريجيًا، وذلك وفقًا للجدول المعدّل الذي يتم تحديثه بشكل مستمر .

وكانت كل من قطر والإمارات والبحرين والكويت، أعلنت مساء الاثنين، إعادة فتح مجالاتها الجوية بعد تعليق قصير، بسبب الهجوم الصاروخي الإيراني على قاعدة "العديد" في قطر.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، حيز التنفيذ بين إيران وإسرائيل منذ السابعة صباحاً.

وكان ترامب قد أعلن أنّ إيران وإسرائيل وافقتا على "وقف تام لإطلاق النار" يبدأ قرابة الساعة 4 من فجر الثلاثاء بتوقيت غرينيتش، مما سيضع "نهاية رسمية" لحرب استمرت 12 يوماً بين البلدين.