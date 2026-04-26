رغم الهدنة.. 51 قتيلاً ومصاباً بغارات إسرائيلية على جنوب لبنان الأحد

شفق نيوز- بيروت

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، مساء اليوم الأحد، عن مقتل 14 شخصاً وإصابة 37 آخرين في هجمات إسرائيلية على جنوب لبنان، على الرغم من وقف إطلاق النار الذي تم تمديده مؤخراً بين إسرائيل ولبنان.

وجاء في بيان للوزارة أن الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان الأحد "أدت إلى 14 شهيداً من بينهم طفلان وامرأتان وإصابة 37 بجروح من بينهم 3 نساء".

وتأتي هذه الغارات تزامناً مع إعلان الجيش الإسرائيلي سقوط جندي برتبة رقيب، وإصابة 6 آخرين بينهم ضابط، خلال القتال في جنوب لبنان.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وسائل إعلام لبنانية بوقوع عدة غارات جوية في مناطق بجنوب لبنان، وذلك عقب أوامر إخلاء أصدرها الجيش الإسرائيلي.

كما أنذر الجيش الإسرائيلي الأحد سكان 7 قرى لبنانية شمال نهر الليطاني بالإخلاء "العاجل والفوري" تمهيداً لضربها، مشيراً إلى "خرق" حزب الله لاتفاق وقف إطلاق النار.

إلى ذلك أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، الأحد، أن الحصيلة التراكمية الإجمالية للعدوان الإسرائيلي على لبنان، منذ 2 آذار/ مارس حتى 26 نيسان/ أبريل باتت كالتالي: 2509 ضحية و7755 جريحاً.