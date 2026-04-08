رغم الهدنة.. استهداف قاعدة أميركية في سوريا بمسيرات

شفق نيوز- دمشق

أفاد مصدر في سوريا، يوم الأربعاء، بتعرض قاعدة قسرك الأميركية شمال مدينة الحسكة إلى هجومين منفصلين بمسيرات انتحارية قادمة من العراق بعد ساعات من اعلان الهدنة بين أميركا وإيران.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، في سوريا، نقلا عن المصادر، إن الدفاعات الأميركية أسقطت طائرة مسيرة فجر اليوم، وأخرى قرابة الساعة الواحدة ظهرا بالقرب من القاعدة الأميركية الوحيدة المتبقية في سوريا.

واشار المصدر إلى اسقاط المسيرة الثانية بالقرب من قاعدة تل بيدر التي كانت تتخذها قوات التحالف الدولي قبل اخلائها قبل نحو عامين.

وليلة الاثنين، اسقطت طائرة حربية أمريكية مسيرة إيرانية في سماء مدينة الحسكة قبل وصولها إلى قاعدة قسرك التي تبعد عن المدينة نحو 50 كيلومترا.

وزود سكان محليون وكالة شفق نيوز، بفيديو لطائرة مسيرة إيرانية اسقطت بالقرب من قرية سبع زكور بين مدينة الحسكة والحدود العراقية ليلة امس الاثنين.

وتعرضت قاعدة قسرك، الأسبوع الماضي، إلى هجوم بطائرات مسيرة أطلقت من العراق، بحسب بيان للجيش السوري.

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز إن "أكثر من ستة مسيرات هاجمت القاعدة تم تفجير 4 منها، فيما سقطت بعضها في محيط القاعدة وبالقرب من مهبط الطائرات العسكرية داخل القاعدة".

وأشار المصدر إلى إن "الأضرار اقتصرت في القاعدة ومحيطها على الجانب المادي فيما لم يصب أي شخص جراء الهجوم".

وأدان معاون وزير الدفاع السوري سمير أوسو (سيبان حمو)، الأحد الماضي، الهجوم الذي تعرضت له قاعدة قسرك الأميركية الواقعة بشمال شرق سوريا.

وقال أوسو على حسابه بمنصة "إكس"، :"ندين بأشد العبارات الهجوم الثاني الذي يستهدف المنطقة الشرقية لسوريا".

وأضاف أن "قاعدة قسرك الأميركية الواقعة على أراضينا تعرضت لهجوم عبر أربع مسيرات أُطلقت من الأراضي العراقية"، مؤكداً إنه "تم إسقاط المسيرات دون خسائر".

وحمل معاون وزير الدفاع السوري، العراق "المسؤولية" ودعا إلى لمنع تكرار الهجمات التي تهدد استقرار سوريا".

وفي منتصف اذار الماضي، تعرضت قاعدة خراب الجير بريف رميلان قرب الحدود العراقية لهجوم صاروخي اطلق من منطقة ربيعة داخل الحدود العراقية تسبب بوقوع اصابات بين عناصر الجيش السوري المتمركزين في القاعدة.