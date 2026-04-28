رغم الحصار.. تفعيل 6 ممرات ترانزيت بين إيران وباكستان
شفق نيوز- الشرق الأوسط
أعلنت وزارة التجارة الباكستانية، يوم الثلاثاء، تفعيل 6 ممرات ترانزيت مع إيران.
وذكرت الوزارة، أن اللوائح التي تحمل عنوان "تعليمات ترانزيت البضائع 2026"، دخلت حيز التنفيذ فوراً، وتسمح بنقل السلع المعلبة من دول ثالثة عبر الأراضي الباكستانية إلى إيران.
وأضافت أن الممرات الاستراتيجية للترانزيت تنطلق من موانئ جوادر وكراتشي وبندر قاسم، وصولاً إلى المعابر الحدودية في تفتان وغبد.
وأفادت صحيفة "نيويورك تايمز"، نقلاً عن مصادر مطلعة ومسؤولين أميركيين، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، بأن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أبلغ مستشاريه بعدم رضاه عن آخر مقترح إيراني يتعلق بإعادة فتح مضيق هرمز وإنهاء الحرب.
وقدمت إيران للولايات المتحدة مقترحاً جديداً يقضي بإعادة فتح مضيق هرمز وإنهاء الحرب، مقابل تأجيل المحادثات النووية إلى مرحلة لاحقة، في خطوة تهدف إلى تجاوز الخلافات داخل القيادة الإيرانية وتسريع التوصل إلى اتفاق، وفقاً لما نقله موقع "أكسيوس" عن مسؤول أميركي وشخصين مطلعين.