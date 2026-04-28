رغم الحصار.. تفعيل ‏‎6‎‏ ممرات ترانزيت بين إيران وباكستان

أعلنت وزارة التجارة الباكستانية، يوم الثلاثاء، تفعيل ‏‎6‎‏ ممرات ترانزيت ‏مع إيران.‏

وذكرت الوزارة، أن اللوائح التي تحمل عنوان "تعليمات ترانزيت ‏البضائع 2026"، دخلت حيز التنفيذ فوراً، وتسمح بنقل السلع المعلبة من ‏دول ثالثة عبر الأراضي الباكستانية إلى إيران.‏

وأضافت أن الممرات الاستراتيجية للترانزيت تنطلق من موانئ جوادر ‏وكراتشي وبندر قاسم، وصولاً إلى المعابر الحدودية في تفتان وغبد.‏

وأفادت صحيفة "نيويورك تايمز"، نقلاً عن مصادر مطلعة ومسؤولين ‏أميركيين، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، بأن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أبلغ ‏مستشاريه بعدم رضاه عن آخر مقترح إيراني يتعلق بإعادة فتح مضيق ‏هرمز وإنهاء الحرب‎.‎

وقدمت إيران للولايات المتحدة مقترحاً جديداً يقضي بإعادة فتح مضيق ‏هرمز وإنهاء الحرب، مقابل تأجيل المحادثات النووية إلى مرحلة لاحقة، ‏في خطوة تهدف إلى تجاوز الخلافات داخل القيادة الإيرانية وتسريع ‏التوصل إلى اتفاق، وفقاً لما نقله موقع "أكسيوس" عن مسؤول أميركي ‏وشخصين مطلعين.‏