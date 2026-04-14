رغم الحصار الأميركي .. ناقلة نفط صينية تعبر مضيق هرمز

أتمت ناقلة نفط مملوكة لشركة صينية عبورها، مضيق هرمز، اليوم الثلاثاء، رغم الحصار الأميركي المفروض على هذا المضيق الحيوي، بحسب ما ذكرته وكالة "رويترز" نقلا عن بيانات.

وأفادت البيانات من مجموعة بورصات لندن و مارين ترافيك ​وكبلر بأن ناقلة النفط ريتش ​ستاري ستكون أول ناقلة تعبر مضيق هرمز ⁠وتغادر الخليج منذ بدء الحصار.

وفرضت الولايات ​المتحدة عقوبات على الناقلة ومالكها، شركة ​شنغهاي شوانرون للشحن المحدودة، بسبب تعاملهما مع إيران. ولم يتسنَ الحصول على تعليق بعد من الشركة.