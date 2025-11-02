رغم اتفاق وقف اطلاق النار.. الجيش الإسرائيلي يواصل قصف غزة

شفق نيوز- قطاع غزة

أفادت وسائل إعلام ألمانية، يوم الأحد، بأن الجيش الإسرائيلي يواصل عمليات القصف ونسف المباني السكنية في عدة مناطق من القطاع.

وذكرت المصادر، لوكالة الأنباء الألمانية، أن آليات إسرائيلية متمركزة شرقي جباليا شمالي القطاع أطلقت نيرانها بكثافة، فيما نفذت وحدات أخرى 4 عمليات نسف طالت مباني سكنية في المناطق الشرقية من مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

وأضافت أن، المدفعية الإسرائيلية قصفت بشكل مكثف مناطق متفرقة في رفح وخان يونس تزامنا مع غارات جوية استهدفت أطراف تلك المدن، في حين طالت قذائف أخرى مناطق شرقي دير البلح وسط القطاع وحي التفاح شرق مدينة غزة.

وتتصاعد وتيرة الخروقات الإسرائيلية منذ أيام رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في 10 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي بوساطة إقليمية ودولية.

يأتي هذا التصعيد بعد نحو عامين من الحرب التي اندلعت بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة في تشرين الأول/ أكتوبر 2023، والتي أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف من الفلسطينيين، ودمار واسع في البنية التحتية.