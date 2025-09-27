رعب في تل أبيب.. مكالمات هاتفية تهدد إسرائيليين

شفق نيوز- الشرق الأوسط

علقت المديرية الوطنية للأمن السيبراني في إسرائيل، يوم السبت على تلقي العديد من الإسرائيليين مكالمات هاتفية تحتوي على رسائل مسجلة بلغة عبرية "ركيكة" تتضمن تهديدات ومحاولات لتجنيدهم للتجسس، ورسائل تهدف إلى تخويف متلقي المكالمة.

وبحسب بيان للمديرية، فإن هذه مجرد محاولة تخويف لا تسبب أي ضرر لجهاز الهاتف، وتأتي هذه المكالمات من أرقام تبدأ بـ"03-6817*** 03-3067***".

من جانبها، أوضحت الشرطة الإسرائيلية أن هذه المكالمات تهدف إلى إثارة الهلع بين الجمهور في زمن الحرب، وهي "محاولات من قبل أجهزة المخابرات الإيرانية" لتجنيد مواطنين إسرائيليين في البلاد وخارجها من أجل تعزيز أنشطة جمع المعلومات الاستخباراتية والإرهاب في إسرائيل.

وقبل حوالي ثلاثة أشهر، أصدرت المديرية الوطنية للأمن السيبراني تحذيرا أيضا، بعد تلقي تقارير عن رسائل نصية (SMS) باللغة العربية تم إرسالها إلى هواتف محمولة في إسرائيل. وتضمنت الرسائل دعوة لإرسال معلومات حول الحرب، على ما يبدو، عبر رابط يؤدي إلى حساب على تلغرام.