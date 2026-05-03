رضائي: أميركا قرصان العالم.. وسنحوّل حاملاتها إلى مقبرة

وجّه مستشار المرشد الإيراني للشؤون العسكرية، محسن رضائي، يوم الأحد، تصريحات حادة إلى الولايات المتحدة، متهماً إياها بأنها "القرصان الوحيد في العالم الذي يمتلك حاملات طائرات".

وقال رضائي، في تدوينة تابعتها وكالة شفق نيوز، إن "قدرة إيران على مواجهة القراصنة لا تقل عن قدرتها على إغراق السفن الحربية"، في إشارة إلى القدرات العسكرية البحرية.

وأضاف موجهاً حديثه للولايات المتحدة: "استعدوا لمواجهة مقبرة لحاملاتكم وقواتكم، كما تُرك حطام طائراتكم في أصفهان".

وكشف موقع "أكسيوس"، اليوم، عن مقترح إيراني جديد يتضمن مهلة زمنية محددة للتوصل إلى اتفاق شامل مع الولايات المتحدة، في إطار مساعٍ لإنهاء الحرب ورفع الحصار البحري عن المنطقة.

وذكر الموقع نقلاً عن مصدرين مطلعين، بأن "إيران حددت في مقترحها مهلة شهر واحد للمفاوضات الرامية إلى إبرام اتفاق مع واشنطن".

وبحسب المصادر، فإن "الاتفاق المقترح يهدف إلى إعادة فتح مضيق هرمز، وإنهاء الحصار البحري، ووضع حد دائم للحرب في إيران ولبنان".