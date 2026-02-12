رصد طائرتي استطلاع أميركيتين قرب مضيق هرمز وخليج عُمان

شفق نيوز- المنامة/ أبو ظبي

أقلعت طائرة استطلاع أميركية من طراز "بوينغ بي-8 إيه بوسيدون" للمرة الثانية خلال أيام من البحرين، وحلّقت فوق مضيق هرمز، تزامناً مع تحليق طائرة أميركية أخرى انطلقت من الإمارات فوق خليج عُمان.

وذكرت وكالة "نوفوستي"، استناداً إلى بيانات الطيران، يوم أمس الأربعاء، أنه تم رصد طائرة الاستطلاع المضادة للغواصات التابعة للبحرية الأميركية "بوينغ بي-8 إيه بوسيدون"، إلى جانب طائرة استطلاع مسيّرة من طراز "إم كيو-4 سي ترايتون" من إنتاج شركة "نورثروب غرومان"، قرب الحدود الإيرانية.

وبحسب مسار التحليق، فإن طائرة "بوسيدون" أقلعت من البحرين ونفذت دورة جوية فوق مضيق هرمز، في حين أقلعت الطائرة المسيّرة من أبوظبي في دولة الإمارات، وحلّقت فوق خليج عُمان.

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" قد أفادت، نقلاً عن مسؤولين أميركيين، بأن وزارة الدفاع الأميركية أبلغت مجموعة حاملة طائرات ضاربة ثانية بالاستعداد للانتشار في الشرق الأوسط تحسباً لهجوم محتمل على إيران، مع الإشارة إلى أن الرئيس دونالد ترمب لم يصدر قراراً نهائياً بذلك.

ووفق التقرير، فإن الحاملة قد تتحرك من الساحل الشرقي خلال أسابيع لتنضم إلى الحاملة "يو إس إس أبراهام لينكولن" الموجودة في المنطقة، فيما كانت "يو إس إس جورج إتش دبليو بوش" تجري تدريبات قبالة سواحل فرجينيا.

وذلك أيضاً بالتزامن مع وجود رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في واشنطن لإجراء محادثات مع الرئيس ترمب في البيت الأبيض لمناقشة المفاوضات مع إيران، وقال مسؤولون إن تفاصيل جولة ثانية محتملة من المحادثات مع إيران لم تُحسم بعد.

ويعتقد محللون أن نشر حاملة طائرات ثانية في الشرق الأوسط سيمثل المرة الأولى التي توجد فيها حاملتا طائرات في المنطقة منذ ما يقارب عاماً، عندما كانت حاملة الطائرات الأميركية "هاري إس ترومان" وحاملة الطائرات الأميركية "كارل فينسون" موجودتين في الشرق الأوسط لمحاربة الحوثيين في اليمن في آذار/ مارس 2025.