رصد اطلاق رشقات صاروخية من ايران

شفق نيوز- طهران

بدأت إيران، ردا على الهجوم الإسرائيلي الأميركي الذي استهدف أراضيها صباح اليوم السبت، بإطلاق رشقات صاروخية نحو إسرائيل، فيما دوت صفارات الإنذار في عدة مناطق داخل البلاد.

وأفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية بأن "إيران تستعد للانتقام برد ساحق على الضربات الإسرائيلية"، فيما توعد رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، ابراهيم عزيزي، عبر منصة "إكس": بأن "نهاية هذه الهجمات لم تعد بيدكم".

من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي أن "رشقة من الصواريخ أُطلقت من إيران باتجاه إسرائيل"، مشيراً إلى أن "أنظمة الدفاع تعمل للتصدي للتهديد الصاروخي".

وأضاف الجيش أنه "تم تفعيل صفارات الإنذار في عدة مناطق داخل إسرائيل بعد رصد إطلاق الصواريخ، فيما شهدت منطقة الجليل بشمال البلاد انفجارات قوية نتيجة الهجوم".

وجاء ذلك بعد تصريحات قيادة الحرس الثوري الإيراني التي أكدت أن إيران سترد على الهجوم الذي استهدف أراضيها في الساعات المقبلة، وأطلقت على عملياتها العسكرية ضد إسرائيل اسم "خاتمة الطوفان".

وتزامن ذلك مع تصريح الرئيس الأميركي دونالد ترمب الذي دعا الحرس الثوري الإيراني إلى "إلقاء السلاح"، مؤكداً أن "الضربات التي شنتها إسرائيل بمشاركة الولايات المتحدة تهدف إلى حماية المواطنين الأميركيين".

وأضاف ترمب أن "الضربات على إيران ستكون موسعة من خلال العمليات الجوية والهجوم البحري، وأنه اتخذ جميع الخطوات لتقليل المخاطر التي قد يتعرض لها الموظفون الأميركيون في الشرق الأوسط".

وكانت وسائل إعلام إيرانية قد أفادت بوقوع انفجارات في وسط طهران وتصاعد دخان كثيف قرب المجمع الحكومي في منطقة باستور، مع سقوط صواريخ في محيط مناطق حيوية، وانقطاع جزئي للاتصالات، وإغلاق المجال الجوي الإيراني حتى إشعار آخر، من دون إعلان رسمي عن حجم الخسائر.

وفي المقابل، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس فرض حالة الطوارئ، فيما أكد الجيش اتخاذ إجراءات احترازية شملت إغلاق المدارس وحظر التجمعات وتقييد الحركة، مع إطلاق صافرات الإنذار في عدد من المناطق.

ويأتي هذا التطور بالتزامن مع مفاوضات أميركية إيرانية بشأن البرنامج النووي، وسط مخاوف من اتساع رقعة المواجهة في المنطقة.