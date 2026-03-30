رشقات صاروخية إيرانية متتالية تستهدف جنوب إسرائيل

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، برصد ثلاث دفعات صاروخية إيرانية استهدفت جنوب إسرائيل خلال أقل من ساعة صباح الاثنين، تزامناً مع اعتراض صواريخ وتفعيل صفارات الإنذار في مناطق واسعة من النقب والجليل والبحر الميت.

وأعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إطلاق إنذارات مبكرة عقب رصد هجوم صاروخي إيراني استهدف ديمونة ومدناً أخرى في جنوب إسرائيل، قبل أن تدوي صفارات الإنذار في ديمونة وبلدات عدة جنوبي إسرائيل ومنطقة البحر الميت.

وذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" أن الجيش الإسرائيلي اعترض صاروخاً إيرانياً كان يستهدف ديمونة، فيما أفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية بدوي صفارات الإنذار في بلدات عدة بالجليل إثر رصد مسيرات من لبنان.

وفي وقت لاحق، أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية رصد هجوم صاروخي إيراني جديد يستهدف النقب، بينما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن مئات الآلاف من سكان النقب هرعوا إلى الملاجئ.

كما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية سماع دوي انفجار قوي في منطقة بئر السبع إثر هجوم صاروخي إيراني، قبل أن تعلن الجبهة الداخلية الإسرائيلية إنذاراً مبكراً جديداً في النقب وديمونة وعراد بعد رصد هجوم صاروخي ثالث خلال ساعة.

وأشارت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إلى إطلاق صفارات الإنذار في النقب وجنوب البحر الميت بعد رصد الهجوم الجديد، في حين أعلن التلفزيون الإيراني إطلاق ثلاث دفعات صاروخية باتجاه إسرائيل منذ صباح اليوم.

بدورها، ذكرت "يسرائيل هيوم" أن أربع دفعات صاروخية أطلقت من إيران باتجاه جنوبي إسرائيل خلال ساعة واحدة، بينما أفادت هيئة البث الإسرائيلية باعتراض صاروخ أطلق من إيران باتجاه جنوبي إسرائيل.