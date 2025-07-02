رسمياً.. إيران تبلغ منظمة الطاقة الذرية بإيقاف التعاون معها

شفق نيوز – طهران

أبلغ الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، يوم الاربعاء، رسمياً منظمة الطاقة الذرية بايقاف التعاون معها، وذلك تنفيذا لقرار مجلس الشورى الاخير بهذا الصدد.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، بان "بزشكيان ابلغ في رسالة رسمية، منظمة الطاقة الذرية ووزارة الخارجية والمجلس الأعلى للأمن القومي، بقانون إلزام الحكومة بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

ويستند القانون إلى المبدأين 123 و85 من الدستور الإيراني، والذي أقره مجلس صيانة الدستور بعد إقراره في جلسة علنية لمجلس الشورى الإسلامي يوم الأربعاء الماضي، ينص على وقف تعاون ايران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية حتى توفر الظروف المناسبة.

و بموجب هذا القانون، تُلزم الحكومة بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إطار إجراءات الضمانات الإضافية، ما لم يكن ذلك في إطار اتفاقيات صريحة لمجلس الشورى، وفقا لوكالة مهر.