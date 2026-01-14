رسمياً.. قطر تعلن مغادرة "أفراد" من قاعدة "العديد" الأميركية

شفق نيوز- الدوحة

أكد مكتب الإعلام الدولي بدولة قطر، مساء اليوم الأربعاء، أن مغادرة بعض الأفراد من قاعدة "العديد" الجوية الأميركية هي إجراءات يتم اتخاذها في ظل التوترات التي تشهدها المنطقة.

وذكر المكتب في بيان ورد لوكالة شفق نيوز أنه "بالإشارة إلى التقارير الإعلامية المتداولة بشأن مغادرة بعض الأفراد من قاعدة العديد الجوية، يفيد مكتب الإعلام الدولي بأن مثل هذه الإجراءات يتم اتخاذها في ظل التوترات التي تشهدها المنطقة".

وأوضح أن "دولة قطر تواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة كافة لضمان أمن وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها باعتبارها أولوية قصوى، بما في ذلك التدابير المرتبطة بحماية منشاتها الحيوية والعسكرية".

ونوه مكتب الإعلام الدولي إلى أنه في حال توافر أي مستجدات سيتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية المعتمدة.

وكان تقرير لوكالة "رويترز" ترجمته وكالة شفق نيوز نقل عن ثلاثة دبلوماسيين قولهم إن بعض الأفراد تلقوا توصية بمغادرة قاعدة العديد الأميركية في قطر بحلول مساء اليوم الأربعاء، برغم عدم وجود مؤشرات حتى الآن على عملية إجلاء واسعة للقوات على غرار ما جرى في الساعات التي سبقت هجوماً صاروخياً إيرانياً في حزيران/ يونيو 2025.

وأضاف أحد الدبلوماسيين أن التوصية هي بالمغادرة بحلول مساء اليوم، واصفاً هذه الخطوة بأنها "تغير في الموقف وليس إجلاء منظماً".

وبحسب التقرير، فإنه لم تكن هناك مؤشرات على تحرك كبير للقوات من قاعدة العديد إلى ملعب كرة قدم ومركز تجاري مجاورين مثلما جرى في العام الماضي قبل أن تستهدف إيران القاعدة بالصواريخ، رداً على الغارات الأميركية على مواقع نووية إيرانية.

ونقل التقرير عن مسؤول إيراني كبير، قوله إن بلاده حذرت جيرانها الذين يستضيفون قوات أميركية بأنهم عرضة للاستهداف إذا شنت الولايات المتحدة هجمات على طهران.

وبحسب المسؤول نفسه، فإن "طهران أبلغت دول المنطقة، من السعودية والإمارات إلى تركيا، أن القواعد الأميركية في تلك الدول ستتعرض للهجوم" إذا هاجمت الولايات المتحدة إيران.

ولفت المسؤول الإيراني إلى أنه جرى تعليق الاتصالات المباشرة بين وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي والمبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف، وهو ما يعكس تصاعد التوتر.

يأتي ذلك في أعقاب تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بالتدخل وسط احتجاجات مناهضة للحكومة في أنحاء إيران.

وقاعدة العديد هي أكبر قاعدة أميركية في الشرق الأوسط وتضم نحو 10 آلاف جندي. وقبل الضربات الجوية الأميركية على إيران في حزيران/ يونيو 2025، تم نقل بعض الأفراد من القواعد الأميركية في الشرق الأوسط.

وأمس أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أنه ألغى جميع الاجتماعات مع المسؤولين الإيرانيين "لحين توقف قتل المحتجين"، داعياً المشاركين في الاحتجاجات إلى مواصلة المظاهرات، وأكد لهم أن "المساعدة قادمة".

وكانت الولايات المتحدة ودول أخرى دعت مواطنيها إلى مغادرة إيران في أسرع وقت ممكن.

وكشفت صحيفة "وول ستريت جورنال"، نقلاً عن مسؤولين في دول خليجية، أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب أبلغت حلفاءها بأن الهجوم على إيران أصبح "محتملاً أكثر من عدمه".

وذكرت الصحيفة الأميركية، أمس أن السعودية تقود جبهة خليجية تضم قطر وسلطنة عمان، من أجل ثني البيت الأبيض عن توجيه ضربة لإيران، خشية تداعيات هذه الخطوة على استقرار المنطقة.