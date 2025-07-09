رسمياً.. المغرب يفتتح سفارته بدمشق بعد 13 عاماً من القطيعة

شفق نيوز– الرباط

أعلنت المملكة المغربية، بشكل رسمي، يوم الأربعاء، إعادة فتح سفارتها بالعاصمة السورية دمشق، بناء على توجيهات من العاهل المغربي الملك محمد السادس بعد 13 عاماً من القطيعة.

ووفقاً لما أوردته وكالة "المغرب العربي" للأنباء المغربية، تم يوم الأحد الماضي، إعادة فتح سفارة المملكة المغربية بدمشق، بتعليمات من الملك محمد السادس.

وذكرت الوكالة، أن السفارة استأنفت عملها بمختلف مصالحها الإدارية، بكامل جاهزيتها وبكل أطقمها الإدارية.

وكان الملك محمد السادس قد أعلن، في الخطاب الذي وجهه إلى القمة الرابعة والثلاثين لجامعة الدول العربية، التي انعقدت يوم 17 أيار/ مايو الماضي ببغداد، عن قرار المملكة إعادة فتح سفارتها بدمشق، التي تم إغلاقها سنة 2012، مؤكداً أن هذا القرار "سيساهم في فتح آفاق أوسع للعلاقات الثنائية التاريخية بين بلدينا وشعبينا الشقيقين".

وذكر المصدر، أن العاهل المغربي، جدد التأكيد على موقف المغرب الثابت بخصوص سوريا، والذي جاء في برقيته إلى الرئيس أحمد الشرع، والمتمثل في "دعم ومساندة الشعب السوري الأبي لتحقيق تطلعاته إلى الحرية والأمن والاستقرار، والحفاظ على الوحدة الترابية لسوريا وسيادتها الوطنية".

وكان وزير الخارجية والمغتربين السوري، أسعد الشيباني، قد أعرب في اليوم نفسه عن شكر وامتنان بلاده لقرار الملك محمد السادس إعادة فتح سفارة المملكة المغربية بدمشق.

يشار إلى أن إعادة فتح السفارة تمت في مقرها السابق، وذلك ريثما تستكمل الإجراءات الإدارية وأشغال التهيئة الضرورية لنقلها إلى مقر جديد يستجيب للدينامية الجديدة التي تعرفها العلاقات المغربية السورية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الرسمية المغربية.