رسمياً.. القوات الأميركية تغادر "قسرك" باتجاه العراق

بدأت القوات الأميركية، يوم الاثنين، سحب وحداتها ومعداتها العسكرية من الأراضي السورية، باتجاه إقليم كوردستان العراق.

وبحسب مراسل وكالة شفق نيوز، فإنه يتم الانسحاب حالياً من قاعدة "قسرك" في ريف الحسكة الشمالي الغربي، والتي تُعدّ الأكبر من حيث التجهيزات والمساحة بين القواعد الأمريكية في سوريا.

في السياق، أفادت وسائل إعلامية، بأن العملية تشمل تحريك شاحنات وناقلات تقل الجنود والأسلحة، بعد تفكيك جزء من المرافق اللوجستية للقاعدة.

يذكر أن مصدراً أمنياً ذكر لوكالة شفق نيوز، أمس الأحد، ببدء القوات الأميركية خلال الساعات المقبلة إخلاء قاعدة "قسرك" شمال محافظة الحسكة، والتي تُعد أكبر قواعد التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن في شمال شرق سوريا.

وكانت وزارة الدفاع السورية قد أعلنت، الأسبوع الماضي، تسلّم قوات الجيش السوري قاعدة "الشدادي" العسكرية في ريف الحسكة الجنوبي، بالتنسيق مع القوات الأميركية التي أخلت القاعدة بشكل كامل.

وقبل نحو أسبوع، أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) انسحاب القوات الأميركية من قاعدة التنف شرقي سوريا وتسليمها إلى وزارة الدفاع السورية، ضمن عملية وُصفت بأنها "منظمة" وبالاتفاق مع السلطات السورية.

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، نقلاً عن ثلاثة مسؤولين أميركيين، أن الولايات المتحدة تستعد لسحب جميع قواتها من سوريا، والبالغ عددها نحو ألف جندي، خلال الشهرين المقبلين.