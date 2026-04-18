رسميا.. الحرس الثوري يعلن إغلاق مضيق هرمز

شفق نيوز- طهران

أعلن الحرس الثوري، يوم السبت، عن إغلاق مضيق هرمز بشكل رسمي.

وقال الحرس في بيان صحفي: إغلاق مضيق هرمز اعتبارا من عصر اليوم إلى حين رفع الحصار البحري الأميركي.

يأتي هذا تزامناً مع إعلان المتحدث العسكري باسم مقر "خاتم الأنبياء" الإيراني في وقت سابق من اليوم، إعادة إغلاق مضيق هرمز كما كان الحال خلال النزاع العسكري الذي شهدته المنطقة طيلة 40 يوماً.

وأكد المتحدث أن المضيق سيبقى تحت إدارة القوات المسلحة وبمراقبة مشددة، مشيراً إلى أن استمرار هذا الوضع مرهون بعدم التزام الولايات المتحدة بضمان حرية حركة السفن من وإلى إيران.