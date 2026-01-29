أوروبا تدرج الحرس الثوري "إرهابياً" وإيران تحذر من تداعياته

شفق نيوز- بروكسل/ طهران

وافق الاتحاد الأوروبي، يوم الخميس، على تصنيف الحرس الثوري الإيراني "منظمة إرهابية"، فيما اعتبر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الموقف الأوروبي "خطأً استراتيجياً فادحاً ويضر بمصالحه ضرراً بالغاً".

وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، إن وزراء خارجية دول الاتحاد وافقوا على إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة "التنظيمات الإرهابية"، معتبرة أن القرار يمثل خطوة حاسمة في مواجهة ممارسات النظام الإيراني.

وأضافت كالاس، في منشور على منصة "إكس"، أن "أي نظام يقتل الآلاف من شعبه يمضي باتجاه رحيله".

ويأتي هذا القرار بعد سنوات من التردد في اتخاذ خطوة مماثلة ومطالب متكررة من دول أعضاء وبرلمانيين أوروبيين وضغوط سياسية متصاعدة على خلفية قمع الاحتجاجات داخل إيران، والدور الإقليمي للحرس الثوري، إضافة إلى اتهامات بدعم جماعات مسلحة وتهديد أمن واستقرار المنطقة.

ورداً على ذلك كتب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في تدوينة على منصة "إكس" أن "عدة دول تسعى حالياً إلى تجنب اندلاع حرب شاملة في منطقتنا، لكن لا توجد بينها دولة أوروبية. بل إن أوروبا منشغلة بتأجيج الصراع".

وأضاف: "فبعد سعيها لتطبيق آلية (العودة السريعة) للقوة العسكرية بناءً على طلب الولايات المتحدة، ترتكب الآن خطأً استراتيجياً فادحاً آخر بتصنيفها جيشنا الوطني كـ(منظمة إرهابية)".

وتابع قائلاً: "وبغض النظر عن النفاق الصارخ المتمثل في غضبها الانتقائي - حيث لم تتخذ أي إجراء رداً على الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة، بينما تسارع إلى (الدفاع عن حقوق الإنسان) في إيران - فإن هذه الحيلة الإعلامية الأوروبية تهدف أساساً إلى التغطية على تراجعها الحاد".

وتابع: "علاوة على ذلك، ونظراً لأن القارة ستتأثر بشكل كبير بحرب شاملة في منطقتنا - بما في ذلك الآثار المترتبة على ارتفاع أسعار الطاقة - فإن موقف الاتحاد الأوروبي الحالي يضر بمصالحه ضرراً بالغاً. يستحق الأوروبيون ما هو أفضل مما تقدمه حكوماتهم".