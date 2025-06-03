رسائل إيرانية من أمام ضريح نصر الله عن "المعركة القادمة"

شفق نيوز/ وجه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، يوم الثلاثاء، رسالة من أمام "ضريح" الأمين العام السابق لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، قال فيها إن "هزيمة إسرائيل أمر قطعي ودماء نصر الله ستكون ضامنا لهذا الانتصار".

وأضاف عراقجي، أن "نصر الله هو بطل مبارك ضد الاحتلال وكرس عمره في النضال ضد الاحتلال الصهيوني وحقق الانتصارات للبنان"، معتبرا أن رحيله "سيؤدي إلى ازدياد قوة المقاومة".

وتابع قائلا: بجهوده الدؤوبة، حرر نصر الله تراب جنوب لبنان من المحتلين الصهاينة، وضحى بحياته الغالية في سبيل هذه القضية المقدسة".

وأكد عراقجي "أن المقاومة حية ونصر الله حي وأنا على ثقة تامة بأن دماء نصر الله ستكون أكثر تأثيرا".

وفي وقت سابق، وقع عباس عراقجي خلال زيارته بيروت، كتابه "قوة التفاوض".

وأكد خلال لقاء حواري، أن إيران مستعدة لبناء الثقة مع المجتمع الدولي، وتقديم الضمانات اللازمة للتأكد من أن برنامجها النووي لا يستخدم لأغراض عسكرية، مشددا على أن التخصيب لن يوجه نحو إنتاج سلاح نووي.

وأشار إلى أن امتلاك إيران لقدرات دفاعية وتطوير برنامجها النووي هو ما جعلها طرفا يُحسب له حساب في المفاوضات، مؤكدا أن "لو لم نمتلك هذه القدرة، لما كان هناك سبب للتفاوض معنا".

وكشف الوزير عن تلقي طهران مقترحا من الجانب الأمريكي، وصفه بأنه "غامض ويحمل كثيرا من الالتباس".

وذكر أن الرد عليه سيتم خلال أيام بما يتوافق مع المصالح الإيرانية.

وشدد على أن تخصيب اليورانيوم سيستمر داخل إيران، موضحا أن مفاعل طهران ينتج أدوية حيوية لنحو مليون إيراني، ولا يمكن وقف عمله.

وبين وزير الخارجية الإيراني أن طهران لا تحتاج إذنا من أحد لمواصلة التخصيب، فهو حق سيادي لإيران.