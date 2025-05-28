رد "ناري" من طهران على "رويترز" بشأن تعليق التخصيب مؤقتاً

شفق نيوز/ رد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، مساء اليوم الأربعاء، على تقرير لوكالة "رويترز" حول احتمال تعليق التخصيب لفترة محددة.

وأفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية، بأن بقائي رفض بشكل قاطع مزاعم "رويترز" عن إمكانية تعليق إيران لعملية التخصيب، مؤكداً بقوة أن "استمرار التخصيب في إيران مبدأ غير قابل للمساومة".

ووصف الادعاء الجديد لوكالة "رويترز" بأنه "نوع من الفبركات الإعلامية نفسها التي تم رفضها مراراً وإثبات زيفها سابقاً".

وكانت "رويترز" قد ذكرت بالاستناد إلى مصادر إيرانية "غير مؤكدة" أن إيران قد توقف التخصيب مؤقتاً في حال تحرير أموالها المجمدة والاعتراف بحقها في التخصيب.