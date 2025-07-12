أردوغان: 10 آلاف جندي تركي قتلوا وخسرنا تريليوني دولار بالحرب ضد حزب العمال

شفق نيوز - انقرة / أربيل

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم السبت، إن بلاده قد دخلت في مرحلة جديدة بعد إعلان حزب العمال الكوردستاني إلقاء السلاح والانخراط بالعمل السياسي في تركيا.

جاء ذلك في كلمة القاها أمام حشد من الناس في انقرة وتعليقا على قيام مجموعة من مقاتلي حزب العمال بالقاء وتدمير اسلحتهم في محافظة السليمانية بإقليم كوردستان العراق.

وقال في خطابه، إن حوالي 10 آلاف جندي تركي لقوا حتفهم جراء الحرب ضد حزب العمال الكوردستاني، وخسرت بلادنا قرابة تريليوني دولار أمريكي طوال فترة الصراع الذي امتد إلى نحو 5 عقود من الزمن.

وأضاف أنه "بدءا من يوم أمس دخلت آفة الإرهاب التي استمرت 47 عاما مرحلة النهاية"، مردفا بالقول إن: "اليوم يوم جديد وصفحة جديدة فتحت في التاريخ، اليوم فُتحت أبواب تركيا العظيمة والقوية على مصراعيها".

كما خاطب أردوغان الجماهير قائلا: كونوا على يقين بأننا لن نسمح بانتهاك كرامة الجمهورية التركية ولا بانحنائها، و نواصل مشروعنا "تركيا خالية من الإرهاب" انطلاقا من هذا المفهوم، مؤكداً أن "كل ما نقوم به هو من أجل تركيا وشعبنا و استقلالنا ومستقبلنا".