أردوغان: أي هجوم على إيران لن يكون في مصلحة أحد

شفق نيوز- أنقرة

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الأربعاء، أن أي هجوم على إيران لن يكون في مصلحة أي طرف، مشيراً إلى أن أنقرة أبلغت الجانب الأميركي رفضها أي تدخل عسكري ضد طهران.

وقال أردوغان في تصريحات أوردها التلفزيون الرسمي، إن "تركيا أبلغت جميع الأطراف المعنية أنها تعارض أي تدخل عسكري ضد إيران"، مبيناً أن "حرباً جديدة تستهدف إيران لن تفيد أحداً، بل على العكس ستخسر المنطقة".

وأضاف أردوغان، أن "تركيا ترغب في رؤية حل للأزمة بين الولايات المتحدة وإيران عن طريق الحوار، وأنقرة على تواصل مع الطرفين.. وأي حرب تستهدف إيران لن تصب في مصلحة أي جهة".

وفي الشأن الأوروبي، أعرب أردوغان عن أمله في أن يدرك الجميع أنه "لا يمكن الحديث عن معادلة أمنية أوروبية راسخة دون تركيا"، مؤكداً أن بلاده ستقدم إسهامات إيجابية تجاه الاتحاد الأوروبي، وأن الوقت حان لإدراجها ضمن آليات الدفاع والأمن.

وفي ما يتعلق بقطاع غزة، أعرب الرئيس التركي عن أمله في أن يسهم "مجلس السلام" في تحقيق الاستقرار الدائم ووقف إطلاق النار والسلام المنشود، معلناً تلقي تركيا دعوة لحضور اجتماع المجلس، وأن وزير الخارجية هاكان فيدان سيمثلها فيه.

وفي الشأن السوري، أعلن أردوغان أن أنقرة تتابع خطوات اندماج "قسد" في سوريا، مؤكداً أنها تقدم الإرشادات اللازمة في هذا الإطار.