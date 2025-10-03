أردوغان لترمب: يجب وقف هجمات إسرائيل لإحلال الهدوء في المنطقة

شفق نيوز- إسطنبول

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، لنظيره الأميركي دونالد ترمب، ضرورة وقف الهجمات الإسرائيلية كشرط لنجاح مبادرات إحلال الهدوء في المنطقة.

وقالت الرئاسة التركي في بيان، إن "أردوغان أجرى محادثة هاتفية مع نظيره الأميركي دونالد ترمب، بناءً على طلب الأخير"، وأضاف ان المحادثة ناقشت العلاقات الثنائية بين تركيا والولايات المتحدة، بالإضافة إلى الوضع في غزة".

وأعرب أردوغان، وفق بيان الرئاسة، عن أن زيارته إلى واشنطن في 25 أيلول/ سبتمبر، قد "عززت العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة، وأن من المهم اتخاذ خطوات لتعزيز التعاون بين البلدين في جميع المجالات، خاصة في مجال الصناعة الدفاعية".

وأضاف البيان، أن "أردوغان أشار إلى أن بلاده تبذل جهوداً مكثفة لضمان السلام والاستقرار في جميع أنحاء المنطقة، وفي المقام الأول في قطاع غزة، وتقدر بشكل إيجابي المبادرات التي تسعى إلى تحقيق هذا الهدف".

وشدد أردوغان، وفقاً للبيان، على أن "تركيا قد سرعت الاتصالات الدبلوماسية من أجل تحقيق الاستقرار، وسوف تستمر في المساهمة في المفهوم العالمي للسلام، وأن وقف الهجمات الإسرائيلية أمر ضروري لنجاح مبادرات إحلال الهدوء في المنطقة".

ميدانياً، أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا"، أن "عشرات آلاف الفلسطينيين يجبرون على النزوح المتكرر، بتكاليف باهظة، ولا يزال الوصول للغذاء والماء محدوداً".

وطالبت الوكالة، "بوقف إطلاق النار الآن في غزة ووصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن".

ويواصل أهالي غزة نزوحهم، جرّاء الهجمات المكثفة التي يشنها الجيش الإسرائيلي على شمال القطاع، ورغم توافد النازحين نحو وسط غزة، يواصل الجيش الإسرائيلي هجماته الجوية والبرية.

ويتوجه النازحون الفلسطينيون نحو وسط غزة بالمركبات والعربات التي تجرها الخيول، والأغلبية الساحقة منهم يواصلون نزوحهم القسري مشياً على الأقدام، أملاً في إيجاد مأوى، وهم يحملون ما يستطيعون من حاجاتهم الضرورية.

ويضطر العديد من العائلات الفلسطينية التي أجبرت على النزوح من مدينة غزة، إلى البحث عن مأوى بالقرب من أكوام القمامة، وعلى جوانب الطرق، غير قادرة على إيجاد أي مساحة متاحة لنصب الخيام في وسط غزة وما حولها.