أردوغان: أي استفزازات أخرى من جانب المسلحين الكورد في سوريا تعتبر "محاولة انتحار"

شفق نيوز - انقرة

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الأربعاء، إن لجوء قوات سوريا الديمقراطية "قسد" الى ما اسماه "أي استفزازات أخرى في سوريا خلال هذه المرحلة سيكون بمثابة انتحار".

وقال أردوغان في كلمة له، "أكدنا مرارا وتكرارا أننا لن نقبل بإنشاء كيان انفصالي يهدد أمننا عند حدودنا الجنوبية".

ورحب ايضا بالاتفاق الأخير الذي توصلت اليه الحكومة السورية "قسد"، معربا عن تمنياته بحل المشكلة بشكل دائم.

وأضاف "أجرينا مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب اتصالا مثمرا ناقشنا فيه مواضيع عدة من شأنها المساهمة في أمن سوريا، ومنها الكفاح المشترك ضد تنظيم داعش".