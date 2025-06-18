أردوغان يهاجم نتنياهو: جرائمه تجاوزت هتلر ونقف مع ايران

شفق نيوز/ شبّه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الأربعاء، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بالزعيم النازي أدولف هتلر في جرائم الإبادة الجماعية التي ارتكبها، مؤكداً أن أنقرة تتابع عن كثب هجمات إسرائيل "الإرهابية" على إيران.

وقال أردوغان في كلمة خلال اجتماع للكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية الحاكم في أنقرة، إن "دفاع إيران عن نفسها ضد الهجمات الإسرائيلية غير القانونية أمر طبيعي ومشروع وقانوني".

وأضاف أن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تجاوز هتلر فيما يتعلق بالإبادة الجماعية، في ظل تصاعد وتيرة المواجهات في الحرب بين إسرائيل وإيران التي دخلت يومها السادس".

وتابع "نبذل كل ما في وسعنا لوقف العدوان الوحشي على غزة وسوريا ولبنان واليمن وجارتنا إيران"، مؤكداً استعداد بلاده لـ"مواجهة أي سيناريوهات وحالات سلبية فيما يخص الصراع الإسرائيلي الإيراني".

وأشار أردوغان إلى أن "أنقرة تتابع عن كثب "هجمات إسرائيل الإرهابية" على إيران، وأن جميع المؤسسات التركية "بحالة تأهب قصوى تحسباً لتداعياتها المحتملة"، منتقداً ما وصفه بـ"صمت الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية ودول العالم تجاه الاعتداءات الإسرائيلية السافرة".