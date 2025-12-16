أردوغان يهاجم إسرائيل: تصرفاتكم في سوريا تعيق تحقيق السلام

شفق نيوز- أنقرة

هاجم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الثلاثاء، تصرفات إسرائيل داخل الحدود السورية، مؤكداً أنها أكبر معوّق لتحقيق الاستقرار والسلام في سوريا.

وقال أردوغان، خلال كلمة له في مؤتمر السفراء الأتراك حول العالم بنسخته الـ16 بالعاصمة التركية أنقرة، إن "وجود التنظيمات الإرهابية، داعش وغيرها، يساهم بتحقيق عدم الاستقرار والسلام".

وتابع قائلاً: "في حال التراجع عن اتفاق العاشر من آذار/ مارس سيكون خطرا كبيرا، ومن الواضح الجهة التي هي غير معنية بتطبيق هذا الاتفاق، وعدم تحقيق الاستقرار في سوريا".

وأشار إلى عودة نحو 580 ألف لاجئ سوري إلى بلادهم، بشكل طوعي وآمن منذ 8 كانون الأول/ ديسمبر العام الماضي.

وأضاف أردوغان، أن مساحة قطاع غزة هي 365 كيلومتر مربع، أي بحجم منطقة "بيكوز" في اسطنبول، أو بحجم منطقة "ماماك" في أنقرة، ألقيت على هذه المنطقة خلال الحرب الأخيرة أكثر من 14 ضعف حجم القنابل التي ألقيت على هيروشيما وناغازاكي.

وأوضح: "في ظل هذه الصورة، كيف يمكننا أن ننظر ونثق بهذا النظام العالمي القائم الذي لا يستطيع منع هذا"، مؤكداً أن "النظام العالمي الحالي بقي عاجزا أمام المجازر التي ترتكب في غزة، وأدعياء الديمقراطية بقوا صامتين أمام المجازر التي ارتكبها نظام الأسد بحق السوريين".