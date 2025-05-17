أردوغان يعلن اجراء محادثات مع بغداد واربيل بشأن تسليم أسلحة حزب العمال

شفق نيوز/ كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم السبت، عن إجراء محادثات مع بغداد وأربيل، بشأن آليات تسليم حزب العمال الكوردستاني لسلاحه.

وقال أردوغان في تصريحات، قبيل عودته لتركيا من ألبانيا، إن "تركيا تجري محادثات مع السلطات في بغداد وأربيل بالعراق بشأن تفاصيل كيفية تسليم حزب العمال الكوردستاني لسلاحه"، وذلك عقب قرار حزب العمال بحل نفسه الأسبوع الماضي.

وأضاف أردوغان، "تجري محادثات مع دول الجوار بشأن كيفية تسليم الأسلحة خارج حدودنا، هناك خطط بشأن مشاركة إدارتي بغداد وأربيل في هذه العملية".

وأعلن حزب العمال الكوردستاني، الاثنين الماضي، حل نفسه وانتهاء أكثر من أربعة عقود من القتال مع الدولة التركية. ويأتي الإعلان تلبية لدعوة أطلقها مؤسس الحزب عبدالله أوجلان، المسجون في سجن جزيرة إيمرالي قبالة اسطنبول منذ 1999، حثّ من خلالها في فبراير/شباط مقاتليه على نزع السلاح وحل الحزب.

وكانت وزارة الدفاع التركية، أعلنت يوم الخميس الماضي، أن الجيش سيواصل عملياته ضد عناصر حزب العمال الكوردستاني، فيما أشارت إلى العمل على إنشاء آلية منسقة لتسليم أسلحة الحزب بعد إعلانه حلّ نفسه وإلقاء السلاح إثر عقود من النزاع مع أنقرة.

وأفاد متحدث باسم الوزارة، بأن الجيش "سيواصل العمل في المناطق التي استخدمها حزب العمال الكوردستاني"، مبيناً أن مؤسسات الدولة المعنية ستنسق مع نظيراتها في دول المنطقة لإنشاء آلية منسقة لتسليم أسلحة الحزب.

وأشار تحديدا إلى "أنشطة بحث ومسح بري" و"كشف وتدمير كهوف وملاجئ وألغام ومتفجرات بدائية الصنع".