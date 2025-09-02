أردوغان يصف الكورد بـ"الإخوة" ويؤكد دعم تركيا لسوريا

شفق نيوز- أنقرة

وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الثلاثاء، الكورد بأنهم "إخواننا"، فيما أكد على أنّ بلاده ستقف إلى جانب سوريا ولن تتركها لوحدها.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية، خلال عودته من الصين التي زارها للمشاركة في قمة منظمة شنغهاي للتعاون، يومي الأحد والاثنين الماضيين.

وأشار أردوغان إلى وجود جهات عديدة معروفة تريد زرع الفوضى في سوريا، مؤكداً أنه "لن يتمكن أحد من منع نهوض سوريا مجدداً".

وأردف: "من يحاول عرقلة المسار القائم في سوريا سيدفع ثمن ذلك، والكورد أينما عاشوا هم إخواننا ولا أحد يستطيع أن يفرق بيننا".

وشدد على أنّ تركيا لن نتغاضى عمّن يريد خلق الفوضى في الأراضي السورية وأن الحكومة في دمشق لن تقبل بذلك أيضاً.

وتابع: "نريد لجارتنا سوريا أن تنعم بالرخاء والسلام الدائم، ونولي أهمية كبيرة لوحدتها وتماسكها. ما شهدناه في الماضي القريب أثبت أن أي اضطراب في سوريا ينعكس علينا مباشرة، وهذا ما يجب أن نضعه في الحسبان".

واستطرد: "نريد أن تبقى سوريا موحدة بكل أطيافها وألوانها. الرئيس السوري أحمد الشرع وإدارته يشاطروننا هذا الرأي".

وقال: "هذه المرة، سيخسر أمراء الحرب الذين يستثمرون في الفوضى، بينما سينتصر الشعب السوري بكل مكوناته عرباً، وكورداً، وتركماناً، ونصيريين، وسنّة ومسيحيين".