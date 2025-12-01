أردوغان يستعد لزيارة طهران وسط أنباء العقوبات

شفق نيوز- طهران

كشفت وزارة الخارجية الإيرانية، يوم الاثنين، عن محادثات جارية تخص زيارة تم الاتفاق عليها للرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى طهران.

وقال المتحدث بإسم الوزارة، إسماعيل بقائي، في مؤتمر صحفي، إنه "تم التوصل إلى تفاهم حول قيام الرئيس التركي بزيارة إلى طهران، لكن لم يتم الاتفاق على موعدها بعد، وهناك محادثات بين الطرفين لإجراء هذه الزيارة".

يشار إلى أن تقارير إعلامية قد ذكرت أن تركيا جمدت أصول 20 شخصية و18 مؤسسة إيرانية على صلة بالبرنامج النووي، بينهم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، وبنك "سبه"، وعدة مراكز بحثية وشركات في مجالي الطاقة والنقل البحري، وذلك عقب صدور القرارات النهائية لمجلس الأمن الدولي ضد إيران.