أردوغان يرهن عدم تعيين بدلاء لرؤساء البلديات بالتزام العمال الكوردستاني بحل نفسه

شفق نيوز/ أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الأربعاء، أن إجراء تعيين "أمناء" من الدولة ليحلوا محل رؤساء البلديات المنتخبين سيصبح حدثا نادرا، حال تنفيذ حزب العمال الكوردستاني قراره بحل نفسه.

جاء ذلك، خلال حديث أردوغان أمام نواب حزب العدالة والتنمية في البرلمان.

ودأبت تركيا على تعيين أمناء لإدارة البلديات بدلا من رؤساء بلديات مؤيدين للكورد بعد انتخاباتهم بسبب مزاعم ارتباطهم بحزب العمال الكوردستاني، ونفذت هذا الإجراء أيضا مع رؤساء بلديات من حزب المعارضة الرئيسي، بحسب "رويترز".

وقال أردوغان إن السياسيين سيبدأون مناقشات حول القضايا العالقة بمجرد وفاء حزب العمال الكوردستاني بوعده بإلقاء سلاحه وحل نفسه.

وأكد على أهمية أن تتخذ فروع حزب العمال في سوريا وأوروبا قرارات مماثلة لقرار الحزب بحل نفسه.