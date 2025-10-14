أردوغان يرحب بدمج "قسد" مع الجيش السوري: يعزز الوحدة الوطنية

شفق نيوز- أنقرة

رحّب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الثلاثاء، بالاتفاق المبدئي على دمج قوات سوريا الديمقراطية "قسد" التي تمثل الكورد في شمال سوريا، مع القوات الأمنية التابعة للحكومة السورية، مؤكداً أن هذا سيسهم في تسريع تنمية البلاد وتعزيز وحدتها الوطنية.

ووقّعت قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، التي تسيطر على مساحات واسعة من شمال شرق سوريا الغني بالنفط، في آذار/مارس الماضي، اتفاقا مع السلطات السورية الجديدة لدمج مؤسساتها المدنية والعسكرية، لكن بنود الاتفاق لم تُنفّذ حتى الآن.

وأعلنت سوريا الأسبوع الماضي وقفا شاملا لإطلاق النار مع القوات الكوردية، عقب محادثات بين الرئيس السوري أحمد الشرع والقائد الكوردي مظلوم عبدي.

وفي مقابلة مع وكالة فرانس برس، قال عبدي إنه توصّل إلى "اتفاق مبدئي" مع دمشق بشأن دمج قواته في الجيش والأجهزة الأمنية السورية.

وشدد أردوغان، الذي تقيم حكومته علاقات وثيقة مع القيادة السورية الجديدة، على وجوب تنفيذ عملية الدمج في أقرب وقت ممكن.

وقال لصحفيين على متن طائرته العائدة من قمة بشأن غزة في شرم الشيخ المصرية إن "الدمج السريع لقوات سوريا الديمقراطية في الدولة السورية سيسرّع أيضا جهود التنمية في البلاد".

وأضاف "نثني على الحكومة السورية لتبنّيها رؤية تشمل جميع المكوّنات العرقية والدينية في البلاد"، مؤكدا أن "ذلك يصبّ في مصلحة كلّ من سوريا وتركيا".