أردوغان يحذر من "هتلر اسرائيل" ومؤامرة "سايكس بيكو" الجديدة

شفق نيوز/ حذر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم السبت، مما وصفه الحرب العالمية الثالثة التي يريد الرئيس الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اشعالها، محذراً كذلك من مؤامرة تتزامن مع مئوية "سايكس بيكو".

وقال أردوغان، في كلمته خلال مؤتمر دول التعاون الإسلامي في اسطنبول، إن "إسرائيل تهاجم سوريا ولبنان لزيادة الفوضى في المنطقة، لكننا متفائلون بأن النصر سيكون حليف إيران"، مبيناً أن "إسرائيل تتذرع بالدفاع عن النفس وكل ما تقوم به مخالف للقوانين والأعراف الدولية".

وأضاف الرئيس التركي، أن "إسرائيل هاجمت إيران في خضم المفاوضات، والعالم لا يحرك ساكنا ضد تلك الهجمات"، مشيرا إلى أن "دفاع إيران عن نفسها أمام الاعتداءات الإسرائيلية حق مشروع لها"

ولفت أردوغان إلى أن "نتنياهو لا يريد إبرام اتفاق نووي بين إيران والدول الأخرى"، مؤكداً أن "إسرائيل تعمل على توسيع دائرة الحرب لتشمل كل الجغرافيا المحيطة بها".

وبين أن "حكومة نتنياهو أثبتت أنها المانع الأكبر ضد السلام والاستقرار الإقليميين"، موضحاً أن "نتنياهو يوسع حلقة النار، لكن إسرائيل لن تحقق أهدافها".

وأكد أردوغان: "قبل 90 عاما قام هتلر بإشعال الحرب العالمية الثانية، واليوم نتنياهو مستمر في الطريق نفسه"، مشيراً إلى أن "هناك مؤامرة ونظام جديد يتزامنان مع مئوية سايكس بيكو ولن نسمح بذلك".

وبين أن "دعم إسرائيل ونتنياهو سيسفر عن تداعيات سلبية، ونبذل قصارى جهدنا لوقف العدوان الإسرائيلي"، مشدداً على أن "حل الدولتين هو مفتاح حل كل قضايا الشرق الأوسط".

وأوضح أردوغان، أن "حكومة نتنياهو أرادت إيقاف المفاوضات النووية من خلال الهجوم الذي بدأته على إيران"، مشيراً إلى أن "كل ما يحدث يدل على أن نتنياهو وعصابته المجرمة لا يريدان حل أي مشكلة عبر الطرق الدبلوماسية".