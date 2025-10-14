أردوغان يحذر إسرائيل من تقويض اتفاق غزة: الثمن سيكون باهظاً

شفق نيوز- أنقرة

حذّر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الثلاثاء، إسرائيل من العودة إلى ارتكاب المجازر بعد توقيع اتفاق السلام في غزة، مشيرا إلى أن "الثمن سيكون باهظا".

ودعا أردوغان إلى "ضرورة الحفاظ على وقف إطلاق النار في قطاع غزة"، مشيرا إلى "السجل السيئ لإسرائيل في خرق الهدن السابقة"، فيما أكد أن "تركيا والولايات المتحدة ودولا أخرى ملتزمة بضمان استمرارية هذا الاتفاق.

وأضاف: "إذا عادت إسرائيل إلى ارتكاب المجازر، فهي تدرك جيدا أن الثمن سيكون باهظا، وقد أوضحنا ذلك مرارا".

كما دعا أردوغان إلى "الإسراع في تنفيذ خطة إعادة الإعمار التي أقرّتها الدول العربية والإسلامية"، مؤكدا أن "تقديم دعم مالي كبير أمر ضروري لإنجاز هذه الخطة بسرعة"، وعبّر عن ثقته بأن "هذا الدعم سيتحقّق".

وأكد الرئيس التركي أهمية "تعزيز الجهود الرامية إلى تحقيق حل الدولتين"، داعيا الدول الغربية وعلى رأسها بريطانيا وفرنسا إلى "الاعتراف بدولة فلسطين ليس كخطوة رمزية، بل كجزء من مسار جدي نحو إقامة الدولة الفلسطينية".

وشدّد أردوغان على ضرورة "تضافر الجهود الدولية، من دول الخليج إلى الولايات المتحدة وأوروبا، لدعم إعادة إعمار غزة"، وقال: "يجب أن نقف بقوة أكبر إلى جانب غزة، ونواصل نضالنا لضمان ألا تُنسى جرائم الإبادة الجماعية".

وفي ختام حديثه، وصف أردوغان الدبلوماسية التي يمارسها مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب بأنها "مهمة جدا جدا"، مؤكدا عزمه على "مواصلتها بنفس الزخم والاهتمام".