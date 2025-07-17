أردوغان يحذر: إسرائيل تستخدم الدروز لفرض أجندتها في سوريا

شفق نيوز- أنقرة

اعتبر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يوم الخميس، أن إسرائيل تستخدم الدروز كورقة لفرض أجندتها في سوريا، مؤكداً أن تركيا لن تسمح بتقسيم سوريا، قائلاً: "أؤمن بأن موقف الرئيس السوري أحمد الشرع القوي سيسمح للبلاد بالتغلب على هذه الفترة".

وأضاف أردوغان، في تصريحات أدلى بها عقب اجتماع لمجلس الوزراء، أن "تركيا لن تسمح بإلحاق الضرر بوحدة أراضي سوريا وتركيبتها متعددة الثقافات".

وتابع الرئيس التركي: "نرى مساع لتخريب الهدنة التي جرى التوصل إليها في سوريا بمساهمة تركيا، وهذا يدل على أن إسرائيل لا تريد السلام في سوريا".

وهزت غارات إسرائيلية قوية دمشق، أمس الأربعاء، واستهدفت مجمع وزارة الدفاع والقصر الرئاسي، كما نفذت ضربات في السويداء ومناطق أخرى.

وجاء ذلك بعد أن شهدت السويداء، خلال الأيام الماضية، مواجهات دامية بين عشائر وفصائل محلية أسفرت عن مقتل أكثر من مئة شخص، مما جعل القوات السورية تدخل المدينة ذات الغالبية الدرزية بهدف الإشراف على وقف لإطلاق النار تم الاتفاق عليه مع وجهاء وأعيان المدينة.