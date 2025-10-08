أردوغان: يجب أن تلتزم "قسد" بالاندماج ضمن مؤسسات الدولة

شفق نيوز- أنقرة

شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الأربعاء، على ضرورة أن تلتزم قوات سوريا الديمقراطية بتعهداتها والتكامل الوطني.

وجاء كلام أردوغان، بعد اشتباكات عنيفة اندلعت بين "قوات سوريا الديمقراطية" والجيش السوري في حيي الأشرفية والشيخ مقصود، في حلب.

جدير بالذكر أنه في 10 آذار/ مارس الماضي، أعلنت دمشق عن توقيع اتفاق بين الحكومة وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، يقضي بدمج المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال وشرق سوريا ضمن مؤسسات الدولة، مع التأكيد على وحدة الأراضي السورية ورفض أي محاولات للتقسيم.

وكانت تقارير إعلامية تركية، أفادت بأن "القوات المسلحة التركية قد تتدخل في الصراع بين القوات الكردية وقوات الحكومة السورية من خلال تنفيذ عملية مشتركة مع دمشق".

وقالت صحيفة "تركيا" الموالية للحكومة قالت نقلا عن مصادر عسكرية: "إذا لم تنضم وحدات حماية الشعب الكردية، المدعومة من إسرائيل، إلى الجيش السوري، فإن القوات المسلحة التركية ستتدخل وتحل المشكلة بشكل نهائي من خلال عملية مشتركة".