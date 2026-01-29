أردوغان يتوسط بين واشنطن وطهران لتخفيف التوتر

شفق نيوز- أنقرة

كشفت تقارير إعلامية، يوم الخميس، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اقترح عقد اجتماع ثلاثي يشارك فيه نظيريه الأميركي دونالد ترمب والإيراني مسعود بزشكيان، في محاولة لخفض التصعيد بين الطرفين.

وذكرت صحيفة "حرييت" التركية أن "الموضوع الرئيسي للنقاش الأخير الذي جمع هاتفياً أردوغان وترمب كان هو إيران، حيث أكد أردوغان مجدداً على وجهة نظر أنقرة، مقترحاً معالجة القضية عبر القنوات الدبلوماسية".

وأوضحت أن "أردوغان دعا لاجتماع ثلاثي رفيع المستوى، يضم تركيا، ويجمع الأطراف المعنية الولايات المتحدة وإيران"، مشيرة إلى أنه "يجري النظر في عقد محادثات عبر الهاتف".

وأبرزت الصحيفة، نقلاً عن مصادر، أن "ترمب تجاوب بشكل إيجابي مع مقترح أردوغان".

هذا ويزور وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي تركيا، غداً الجمعة، بعدما طرحت أنقرة التوسط بين طهران وواشنطن في ظل تهديد الولايات المتحدة بشنّ ضربة عسكرية على الجمهورية الإيرانية، بحسب ما أفاد مصدر في الخارجية التركية.

وقال المصدر إن "وزير الخارجية التركي هاكان فيدان سيجدد معارضة تركيا لأي تدخل عسكري ضد إيران"، مشدداً على "مخاطر خطوة من هذا النوع على المنطقة والعالم، وسيؤكد أن تركيا مستعدة للمساهمة في التوصل الى حل التوترات الراهنة عبر الحوار".