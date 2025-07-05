أردوغان: نسعى لوقف إطلاق النار في غزة مثلما حصل بين إسرائيل وإيران

شفق نيوز - أنقرة

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم السبت، أن وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، فتح الباب أمام خطوة مشابهة في غزة، من أجل إيقاف الحرب هناك.

وقال أردوغان، في كلمة نقلتها وسائل إعلام تركية، إن "وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل فتح الباب لخطوة مشابهة في غزة أيضاً، وحماس أظهرت مرارا حسن نيتها في هذا الشأن".

ولفت أردوغان، إلى أنه "بسبب خروقات إسرائيل لاتفاقات وقف إطلاق النار، لم يتحقق هدوء دائم في المنطقة"، متابعاً: "نعمل هذه المرة لتجنب تكرار الأمر نفسه".

وفي سياق آخر، أوضح الرئيس التركي، أن "ملف مقاتلات إف-35 بالنسبة لنا ليس مجرد قضية متعلقة بالتكنولوجيا العسكرية بل أيضا خطوة لتأسيس شراكات قوية في المنصات الدولية وعلى رأسها حلف الناتو".

وتابع أردوغان: "أعتقد أن ترمب سيلتزم بالاتفاق المبرم وسنتسلم مقاتلات إف-35 بشكل تدريجي خلال ولايته".

وفي الملف السوري، قال أردوغان: "أكدنا على خطوطنا الحمراء في سوريا ولن نقبل بخطة تشرعن المنظمات الإرهابية أو امتداداتها".