أردوغان: نرفض إعلان الحرب على إيران

شفق نيوز- أنقرة

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الخميس، أن أنقرة ترفض أي تدخل عسكري ضد إيران، وإنها لا تريد حربا جديدة في المنطقة، وذلك تعليقا على التوتر الراهن بين واشنطن وطهران.

وقال أردوغان، إن تركيا تبذل ما بوسعها لمنع انزلاق المنطقة إلى صراع جديد وفوضى، لافتا إلى معارضة بلاده لأي تدخل عسكري ضد إيران.

وتابع: "حتى الآن، أرى أن الطرفين يرغبان في فتح المجال أمام الدبلوماسية وهذا تطور إيجابي، إن حل المشاكل ليس الصراع، بل إيجاد أرضية مشتركة والتفاوض".

وشدد على أهمية إجراء واشنطن وطهران مفاوضات لخفض التوتر، وأعرب عن أمله حل المشكلات من خلال الحوار وألا يندلع صراع جديد في المنطقة.

وخلص إلى القول: "سنعمل على تعزيز أرضية التفاوض من خلال الدبلوماسية على مستوى القادة والمحادثات على مستويات أخرى.. سنرى إلى أي مدى ستتسع هذه الأرضية، وما إذا كانت دول أخرى ستشارك".