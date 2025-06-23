أردوغان معلقاً على هجوم كنيسة مار إلياس بدمشق: لن نسمح بزعزعة أمن سوريا

شفق نيوز/ أدان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الاثنين، الهجوم الذي استهدف كنيسة مار إلياس في العاصمة السورية دمشق، فيما أشار إلى أن بلاده لن تسمح بزعزعة أمن سوريا.

وأكد أردوغان عبر حسابه على منصة "إكس"، تضامن بلاده الكامل مع سوريا حكومة وشعبًا في مواجهة الإرهاب، مبيناً أن هذا الاعتداء يسعى للنيل من ثقافة العيش المشترك، ويهدف إلى جر سوريا مجددًا إلى حالة من عدم الاستقرار، في وقت تتطلع فيه البلاد إلى مستقبل أكثر أمنًا بعد سنوات من الصراع.

وأضاف أن "بلاده لن تسمح للتنظيمات الإرهابية بزعزعة أمن سوريا"، مؤكداً "استمرار دعم الحكومة السورية في حربها ضد الإرهاب".

يذكر أن انتحارياً اطلق النار، يوم أمس الأحد، على مدنيين في كنيسة بالعاصمة السورية دمشق، قبل أن يقدم على تفجير نفسه، ما تسبب في سقوط قتلى وجرحى.