أردوغان مخاطباً العالم: الوقت حان لوقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل

شفق نيوز- أنقرة

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الجمعة، إن الوقت حان لوقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل وإخضاعها للعقوبات.

وأشار أردوغان، خلال تصريحات على متن الطائرة الرئاسية أثناء عودته من جولته الخليجية، إلى وصول السفينة التركية السابعة عشرة "اللطف" المحملة بالمساعدات إلى ميناء العريش المصري، مؤكداً استمرار تركيا في إرسال المساعدات إلى قطاع غزة دون توقف.

وأضاف أن "الضغط الدبلوماسي الكافي على إسرائيل أمر أساسي"، معتبراً أن "وقت الفعل لا الأقوال قد حان".

كما دعا أردوغان، إلى "وقف مبيعات الأسلحة من خلال العقوبات، وإجبار إسرائيل على الوفاء بوعودها".

وتابع قائلاً إن "حماس" تلتزم بوقف إطلاق النار بينما تواصل إسرائيل انتهاك الاتفاق، داعياً المجتمع الدولي والولايات المتحدة إلى بذل جهود أكبر لضمان التزام إسرائيل الكامل بوقف إطلاق النار.

ولفت أردوغان، إلى استعداد تركيا لتلبية احتياجات القطاع والمشاركة في إعادة إعماره وإنعاشه، في ظل الحصار الإسرائيلي الذي وصفه بـ "اللاإنساني".