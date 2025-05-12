أردوغان: قرار حل حزب العمال يجب أن يشمل العراق وسوريا وأوروبا وسنراقب تسليم سلاحه

شفق نيوز/ علق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الإثنين، على قرار حل حزب العمال الكوردستاني لنفسه، وأكد أنه ستتم مراقبة عملية تسليم سلاحه.

وقال أردوغان، في كلمة له، إن "قرار حل حزب العمال الكوردستاني سينهي "الإرهاب" في المنطقة"، مبينا أنه "سنراقب مرحلة تسليم سلاح حزب العمال".

وأشار إلى أن "حل حزب العمال يجب أن يشمل العراق وسوريا وأوروبا"، مؤكدا "نسير بخطى ثابتة نحو هدفنا تركيا خالية من الإرهاب متجاوزين العقبات ومحطمين الأحكام المسبقة".

ولفت إلى أنه "نعتبر هذا القرار مهما من حيث تعزيز أمن بلادنا وسلام منطقتنا والأخوّة الأبدية لشعبنا".