أردوغان: تركيا تولي أهمية كبيرة للاتفاقات الأخيرة بين قسد والحكومة السورية

شفق نيوز - أنقرة

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الأربعاء، إن بلاده تولي أهمية "كبيرة" للاتفاقات الأخيرة بين قوات قسد بقيادة الكورد، والحكومة السورية "على أساس جيش موحد ودولة واحدة".

وأضاف أردوغان في كلمة خلال مشاركته باجتماع الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية في أنقرة وتابعته وكالة شفق نيوز، أنه "يتعين على قوات قسد الالتزام بالاتفاق الموقع مع الحكومة السورية ونبذ العنف وأخطاء الماضي".

وأكد أنه "لا نبحث عن نفوذ في المنطقة وندعم وحدة سوريا وسنكون الى جانبهم ولن نتركهم وحدهم"، مستطردا القول، "ارسلنا مؤسساتنا الانسانية لتقديم المساعدات في المناطق ذات الغالبية في سوريا"

وتابع الرئيس التركي، أن "الحكومة السورية ستضمن أكبر قدر من التعاون وستحقق أوسع مشاركة سياسية"، لافتا الى أن "خريطة الطريق لتحقيق سلام دائم في سوريا اتضحت، وينبغي ألا تكرر الأطراف أخطاءها أو تسمم العملية بمطالب متطرفة".