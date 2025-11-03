أردوغان: تركيا بلا إرهاب تعود بالفائدة على العراق

شفق نيوز- أنقرة

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الاثنين، أن خلو بلاده من الإرهاب يعود بالمنفعة على جاره العراق، مشيراً الى الفرص التي يمنحها مناخ البلد الخالي من الإرهاب.

وقال في تصريحاته عقب اجتماع للحكومة بالعاصمة أنقرة: "شهدنا خلال الأربعين عاما الماضية آلاما كبيرة ودفعنا أثمانا باهظة".

وأكد أنّ "تركيا خالية من الإرهاب لا يستفيد منها شعب تركيا فحسب وإنما كافة إخواننا في المنطقة، من سوريا وصولا إلى العراق، وذلك من الفرص التي يوفرها المناخ الخالي من الإرهاب، لأن الإرهاب والعنف والسلاح لن تُحقق شيئاً، ولن يعود بالنفع على أحد".

وقال الرئيس التركي: "نحن سكان وأصحاب هذه المنطقة منذ 1000 عام، مستقبلنا مشترك وموحد كما كان في ماضينا".

وأردف بالقول: "لا نريد أن نرى أي شكل من أشكال الإرهاب لا في بلادنا ولا على أراضي جيراننا".

وأكد الرئيس التركي عزم الحكومة والشعب التركيين على تحقيق رؤية "تركيا بلا إرهاب" وبناء مستقبل زاهر، مبيناً أن "القضاء نهائياً على الإرهاب سينقل شرق وجنوب شرق الأناضول (الشق الآسيوي من تركيا) نحو ازدهار سياحي كبير".